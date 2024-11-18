Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Jenny und Martin: Das perfekte Fundament ist gelegt

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 18.11.2024
Jenny und Martin: Das perfekte Fundament ist gelegt

Folge 4: Jenny und Martin: Das perfekte Fundament ist gelegt

126 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 6

Statt im Flugzeug sitzen die Frischvermählten Emma und Christian nun in der Notaufnahme. Kann ihre Reise nach Sri Lanka noch stattfinden? Die Trauung von Jenny und Martin steht kurz bevor und die Emotionen kochen über. Wird es hier ein Jawort geben? In Japan wird es heiß: Pia und Toni kommen sich näher. Die nächsten Turbulenzen in Singapur. Bei Michelle und Fabian fahren die Gefühle Achterbahn. Zwei weitere Singles werden überrascht, das ist zumindest der Plan ...

