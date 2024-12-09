Ehekrise bei Jenny und MartinJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 7: Ehekrise bei Jenny und Martin
121 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 6
Der erste Konflikt bei Francisca und Kevin: Nach der Ankunft in Vietnam bricht für die Kita-Leiterin die Welt zusammen. In Sri Lanka schicken Emma und Christian Schildkrötenbabys in die weite Welt und schmieden Zukunftspläne. In Uruguay fliegen bei Jenny und Martin die Fetzen - haben die beiden noch eine gemeinsame Zukunft oder gehen sie getrennte Wege? Zurück in Deutschland geht es für Pia und Toni hoch hinaus. Lässt dieses Erlebnis auch ihre Herzen höherschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick