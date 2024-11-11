Emma und Christian: Mit Leichtigkeit ins EhelebenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Emma und Christian: Mit Leichtigkeit ins Eheleben
126 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 6
Für Emma und Christian schlägt die Stunde der Wahrheit - entscheiden sie sich für eine rechtskräftige Ehe? In Singapur kippt die Stimmung. Von der anfänglichen Unbeschwertheit ist bei Fabian und Michelle keine Spur mehr. Kulturschock für den 31-jährige Toni und die 27-jährige Pia in Japan. Auf dem Markt in Kyoto lernen sie die heimische Küche kennen. Und: Markus Ernst und Moderator Matthias Killing verkünden Single Martin eine tolle Botschaft.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick