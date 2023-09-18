Exklusiv: Das große JubiläumJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 10: Exklusiv: Das große Jubiläum
63 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 6
Zum zehnjährigen Jubiläum erlaubt "Hochzeit auf den ersten Blick" in dieser exklusiven Vorab-Folge nie gesehene Einblicke hinter die Kulissen des größten Liebesexperiments Deutschlands - von der Arbeit des Expertentrios im aufwändigen Matching-Prozess über Tipps von der #HadeB-Weddingplannerin bis hin zu wunderbaren Baby-News. Außerdem dabei: Singles, die in diesem Jahr das Blind Date auf dem Standesamt wagen werden.
