Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 10Folge 10vom 18.09.2023
63 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 6

Zum zehnjährigen Jubiläum erlaubt "Hochzeit auf den ersten Blick" in dieser exklusiven Vorab-Folge nie gesehene Einblicke hinter die Kulissen des größten Liebesexperiments Deutschlands - von der Arbeit des Expertentrios im aufwändigen Matching-Prozess über Tipps von der #HadeB-Weddingplannerin bis hin zu wunderbaren Baby-News. Außerdem dabei: Singles, die in diesem Jahr das Blind Date auf dem Standesamt wagen werden.

SAT.1
