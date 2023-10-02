Yasemin und Jochen: Die wohl emotionalste Hochzeit aller Zeiten!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Yasemin und Jochen: Die wohl emotionalste Hochzeit aller Zeiten!
124 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Seit zwei Jahren ist die Saarländerin Yasemin inzwischen Single. Doch das soll sich mit Hilfe von Deutschlands größtem Beziehungsexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" nun ändern. Ihren Traummann stellt sich die 31-Jährige sportlich, gepflegt, ehrlich, offen und fürsorglich vor. Wird sie heute auf dem Standesamt ihr perfektes Match treffen und mit ihm eine rechtsgültige Ehe eingehen oder bekommt die sportliche Blondine doch noch kalte Füße?
