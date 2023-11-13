Schmerz, Eifersucht, Überraschungen: Welche Paare bleiben zusammen?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Schmerz, Eifersucht, Überraschungen: Welche Paare bleiben zusammen?
120 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6
Im großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 müssen die Paare ihre Entscheidung treffen: Ehe oder Scheidung? Vor dem großen Moment treffen alle Teilnehmer:innen der zehnten Staffel zum ersten Mal zusammen und lassen gemeinsam mit dem Expertentrio ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Experiment Revue passieren. Wie geht es ihnen heute - und wie wird ihre Zukunft aussehen? Und: Beim wem wurde aus Wissenschaft Liebe?
