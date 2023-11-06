Hochzeitsreise schön und gut, aber wie meistern die Paare den Alltag?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 7: Hochzeitsreise schön und gut, aber wie meistern die Paare den Alltag?
121 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 6
Während die einen Paare noch auf Hochzeitsreise unterwegs sind - und dort nicht nur auf Wolke sieben schweben -, sind die anderen bereits im ganz normalen Alltag angekommen. Doch auch hier herrscht nicht überall eitel Sonnenschein. Yasemin und Jochen suchen deswegen sogar Hilfe beim Experten Markus Ernst. Werden die beiden den Übergang vom Honeymoon in das tägliche Leben doch noch erfolgreich meistern?
