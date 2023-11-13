Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Das Wiedersehen: Kandidat:innen aus allen Staffeln treffen aufeinander

SAT.1Staffel 10Folge 9vom 13.11.2023
Das Wiedersehen: Kandidat:innen aus allen Staffeln treffen aufeinander

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 9: Das Wiedersehen: Kandidat:innen aus allen Staffeln treffen aufeinander

65 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6

"Hochzeit auf den ersten Blick" feiert sein zehnjähriges Jubiläum - was gäbe es da Schöneres als eine große Wiedersehens-Party? Eine bunte Runde von Teilnehmer:innen der vergangenen Staffeln treffen in ausgelassener Stimmung aufeinander. Bei wem gibt es weiteren Nachwuchs und wie haben sich die Ehen weiter entwickelt? Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen Schlager-Star Eric Philippi und die niederländische Eurovision-Teilnehmerin Ilse DeLange (The Common Linnets).

