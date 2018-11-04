Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Chance auf eine neue Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 04.11.2018
Chance auf eine neue Liebe

Folge 1: Chance auf eine neue Liebe

108 Min.Folge vom 04.11.2018Ab 6

"Das Gefühl, alleine zu sein, ist einfach ein Scheißgefühl." Sandra (30) aus Leipzig hat ihr Singleleben satt und wünscht sich nichts mehr, als endlich mit ihrem Seelenverwandten in ein Leben zu zweit zu starten. Auch Nordrhein-Westfale Sascha (47) träumt von der großen Liebe. Wird er sie auf dem Standesamt finden?

