Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Romantische Stunden
106 Min.Folge vom 18.11.2018Ab 6
Noch mehr Romantik geht fast nicht: Nordlicht Guido ist so hingerissen von seiner Braut, dass er während der Flitterwochen in der Toskana noch einmal vor ihr auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Doch ist seine Neu-Gattin ebenso begeistert oder lehnt sie den nachträglichen Heiratsantrag des 54-Jährigen ab und sucht mit wehenden Fahnen das Weite?
