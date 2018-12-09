Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 09.12.2018
105 Min.Folge vom 09.12.2018Ab 6

Selina und ihr Ehemann genießen die gemeinsame Hochzeitsreise nach Riga, gemütlicher Stadtbummel, Besuch eines Freilichtmuseums und eine rasante Jetski-Fahrt inklusive. Doch dann der Schock: Selina verliert ihren Ehering in den Wellen. Womöglich ein schlechtes Omen für die Ehe? Die 26-Jährige ist verzweifelt ...

