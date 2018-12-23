Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 8vom 23.12.2018
106 Min.Folge vom 23.12.2018Ab 6

Das große Finale: Bei einem gemeinsamen Brunch treffen erstmals alle Paare aufeinander. In sehr intimen und emotionalen Gesprächen tauschen sie sich über ihre Erfahrungen aus. Am nächsten Morgen müssen sich die Teilnehmer dann entscheiden: Wollen sie weiter mit ihrem Partner zusammenbleiben und ihrer Liebe eine Chance geben oder führt der nächste Gang zum Scheidungsrichter?

SAT.1
