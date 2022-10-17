Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennen
123 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 6
Diese Woche trifft die quirlige Kinga zum ersten Mal ihr wissenschaftliches Match Morten im Standesamt. Wird sie "Ja" zu einem Unbekannten sagen? Außerdem folgen weitere emotionale Überraschungen, schöne Brautkleider und die ersten Unstimmigkeiten in den Flitterwochen ... Und zwar nicht nur bei einem, sondern gleich bei zwei Paaren. Ob das Experiment für sie bereits nach wenigen Tagen scheitert?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick