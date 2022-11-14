Zum Inhalt springenBarrierefrei
Holprige Flitterwochen bei Natascha und Dennis

SAT.1Staffel 9Folge 7vom 14.11.2022
Folge 7: Holprige Flitterwochen bei Natascha und Dennis

122 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 6

Zurück in der Heimat schmieden Oliver und Michaela bereits Zukunftspläne, Peter möchte seine Jaqueline überraschen und Markus und Jana geraten beim Möbelaufbau in ihre erste Diskussion. Während bei Dennis und Natascha doch alles anders kommt als gedacht, versucht Nadine, die Geschehnisse aus Amsterdam zu verarbeiten. Herzklopfen am Ende des Experiments: Ehe oder Scheidung? Die Paare stehen vor der Entscheidung ihres Lebens. Wurde aus Wissenschaft Liebe?

