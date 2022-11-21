Das Finale lässt niemanden kalt!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Das Finale lässt niemanden kalt!
105 Min.Folge vom 21.11.2022Ab 6
Das Liebesexperiment geht zu Ende und die Paare stehen vor einer großen Entscheidung: Ehe oder Scheidung? Bei einigen Paaren wurde aus Wissenschaft eindeutig Liebe. Ein anderes Paar versucht noch in letzter Minute, zueinander zu finden. Wird es das Experiment gemeinsam verlassen oder in Zukunft getrennte Wege gehen? Außerdem werden in diesem Jahr nicht nur unsere Singles überrascht! Dr. Sandra Köhldorfers Traumprinz wird ihr einen langersehnten Wunsch erfüllen.
