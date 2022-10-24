Jaqueline und Peter schweben auf Wolke SiebenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: Jaqueline und Peter schweben auf Wolke Sieben
123 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6
Diese Woche finden gleich zwei zukünftige Bräute ihr Traumkleid und eine Märchenhochzeit steht bevor. Doch werden Jana und Markus auf den ersten Blick "Ja" sagen? Bei Jaqueline und Peter fliegen die ersten Schmetterlinge im Bauch, was man von Christoph und Nadine leider nicht behaupten kann. Die Stimmung in Amsterdam ist eher beklemmend als beflügelt. Auch Kinga und Morten stellen in ihren Flittertagen in Italien erste Unterschiede fest.
