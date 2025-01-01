Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Familienbande

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 14vom 04.02.2026
Tödliche Familienbande

Folge 14: Tödliche Familienbande

44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 16

Als der Marcial Arts-Fan Carl tödlich mit einem Messer verletzt wird, findet sich kaum ein brauchbarer Hinweis, der das Motiv erklären und den Täter stellen könnte. Ermittler Joe Kenda findet jedoch einen Tropfen Blut, dessen Untersuchung ergibt, dass er von den Freunden und der Familie des Toten angelogen wurde. Bringt ihn das Blut zum wahren Killer?

Rive Gauche Television
