Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Ein Abschiedsbrief
45 Min.Ab 12
Ein scheinbar ungeplanter Angriff im Schutz der Nacht endet für die 37-jährige Mary Moebus tödlich. Sie stirbt an ihren schweren Kopfwunden. Die Frau arbeitete als Informantin für die Polizei, was die Zahl der Verdächtigen in die Höhe treibt. Als die Polizei ausreichend Beweise zusammenträgt, stellt Joe Kenda fest, dass jemand Lügen verbreitet hat.
