Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Nachbarschaftshilfe

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 5
Tödliche Nachbarschaftshilfe

Tödliche NachbarschaftshilfeJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 5: Tödliche Nachbarschaftshilfe

43 Min.Ab 12

Als ihre guten Freunde Louis Matos und Colleen Johnson ohne ersichtlichen Grund niedergeschossen werden, sind ihre Nachbarn fassungslos. Ermittler Joe Kenda ist frustriert aufgrund der vielen falschen Hinweise, die ins Nirgendwo führen. Doch eines Tages spricht Joe mit einem panischen Augenzeugen, der genug gesehen hat, um die Suche nach dem Täter in die richtige Richtung zu führen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen