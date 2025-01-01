Die Stimme aus dem GrabJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Die Stimme aus dem Grab
Folge vom 21.01.2026
Ein Zugführer entdeckt auf einer abgelegenen Bahnstrecke die kopflose Leiche eines Mannes. Ermittler Joe Kenda ist in der Pflicht, die mysteriösen Todesumstände aufzudecken. Eine unheimliche Sprachnachricht bringt die Polizisten dabei auf eine heiße Spur.
