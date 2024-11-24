Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Mann im blauen Overall

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 9vom 24.11.2024
Der Mann im blauen Overall

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: Der Mann im blauen Overall

44 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Der 16-jährige Gary macht mit seinen Kumpels Halt bei einem Burger-Laden. Die Jungs sitzen noch in ihrem Wagen, als plötzlich draußen jemand eine Waffe zückt. Gary wird tödlich getroffen. Ermittler Joe Kenda folgt einer losen Spur und sucht nach einem jungen Mann mit lila Hut. Eine überraschende Zeugenaussage lenkt den Fall aber in eine ganz andere Richtung.

