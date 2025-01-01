Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Tödlicher Leichtsinn
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird am helllichten Tag mit einem Schuss aus größerer Entfernung niedergestreckt. Am Tatort erkennt Ermittler Joe Kenda die Handschrift eines erfahrenen Scharfschützen. Er will vermeiden, dass die Nachricht an die Presse gerät und die Einwohner in Panik versetzt werden. Schritt für Schritt kommt er dem Mörder auf die Schliche.
