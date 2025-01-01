Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein ungelöster Fall?

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 14
Folge 14: Ein ungelöster Fall?

45 Min.Ab 12

Als ein 13-jähriges Mädchen verschwindet, sorgt das für Aufruhe in der Stadt, doch der Fall gerät in Vergessenheit, als auch Jahre später keine Spur von dem Teenager auftaucht. Doch dann wird in den Bergen von Colorado Springs eine schockierende Entdeckung gemacht und ein kryptischer Brief erreicht die Bezirksstaatsanwaltschaft ...

