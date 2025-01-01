Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Mord für 350 Dollar
45 Min.Ab 12
Der Leichnam eines 72-jährigen Mannes mit 13 Stichwunden und nur mit Unterwäsche bekleidet, wird auf einem Schrottplatz entdeckt. Sergeant Joe Kenda und seine Kollegen können den Mann lediglich anhand seiner Zähne identifizieren und beginnen mit der Rekonstruierung seiner letzten Tage. Wird das die Ermittler zu dem Mörder führen?
