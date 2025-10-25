Gefährliche GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Gefährliche Geheimnisse
45 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Ein junger Mann wird vor seinem Haus erschossen aufgefunden. Freunde und Familie vermuten den Mörder in einer Gang oder ziehen eine eifersüchtige Liebschaft in Erwägung. Doch die Ermittler merken schnell, dass das Opfer nicht der war, für den ihn seine Freunde gehalten haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick