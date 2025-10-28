Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 17: Ich bin der King
44 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Die Party in einem Vorort entwickelt sich für einige Teenager zu einem Albtraum, als diese auf den Leichnam einer Frau stoßen - sie wurde mit ihrem eigenen Schuhband erwürgt. Sergeant Joe Kenda durchforstet die jüngsten Vermisstenfälle und muss schließlich zwei jungen Männern mitteilen, dass ihre Mutter nicht mehr nach Hause kommen wird. Doch wer hat die Frau ermordet und mit welchem Motiv?
