Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Der Nachbar
45 Min.Ab 12
Joe Kenda wird in der Nacht an einen Tatort gerufen. Der junge Armee-Veteran Tim Bothum wurde mit einem gezielten Messerstich ermordet. Das Messer können die Ermittler jedoch nicht finden. Kurze Zeit später bekommt der Mordermittler einen erneuten Anruf, der den Durchbruch in dem Fall bringen könnte: Es wurde ein weiteres Opfer mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick