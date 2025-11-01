Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Flammen

Staffel 7Folge 15vom 01.11.2025
Folge 15: Tödliche Flammen

45 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Ein Feuer weckt das Interesse zweier Teenager. Doch aus der anfänglichen Neugierde wird schnell bitterer Ernst, als sie eine Frau in den Flammen entdecken, die ihnen zuruft, dass sie niedergestochen wurde. Außerdem ermittelt Sergeant Joe Kenda in einem Fall, bei dem ein Student erwürgt in seinem Wohnzimmer aufgefunden wird. Kann der Polizist herausfinden, welcher der Mitbewohner des Opfers lügt?

