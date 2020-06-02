Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 1: Berlin
62 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12
In Berlin fällt der Startschuss für Deutschlands erste und einzige Tattoo-Cover-up-Casting Show mit Horror-Tattoos aller Art: Vom undefinierbaren Alien auf der Schulter, über den verunglückten Falken am Arm bis hin zur Horror-Fratze der verstorbenen Mama auf der Wade. Und hinter jedem Desaster auf der Haut steckt eine spannende Story. Vor allem Pauls dramatisches Schicksal, lässt Nancy, Mick, Berti und Randy das Blut in den Adern gefrieren.
