Zwickau

sixxStaffel 1Folge 5vom 16.06.2020
Folge 5: Zwickau

62 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12

Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark machen heute Station in Zwickau, wo sich auch Randys Tattoo-Studio "Heaven of Colours" befindet. Die Tattoo-Profis bekommen es mit einem verunstalteten Weihnachtsbaum, einem Hammerhai im Schritt und einem ziemlich verunglückten Gitarristen zu tun. Welche der 100 Casting-Kandidaten erhalten die Chance auf ein neues, cooles Tattoo?

sixx
