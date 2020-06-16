Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 5: Zwickau
62 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12
Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark machen heute Station in Zwickau, wo sich auch Randys Tattoo-Studio "Heaven of Colours" befindet. Die Tattoo-Profis bekommen es mit einem verunstalteten Weihnachtsbaum, einem Hammerhai im Schritt und einem ziemlich verunglückten Gitarristen zu tun. Welche der 100 Casting-Kandidaten erhalten die Chance auf ein neues, cooles Tattoo?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick