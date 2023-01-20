Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Frankfurt

sixxStaffel 1Folge 7vom 20.01.2023
Frankfurt

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 7: Frankfurt

61 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12

Die Tattoo-Retter sind heute in der Finanzmetropole Deutschlands. Und auch in der Stadt des großen Geldes, des Äppelwois und der grünen Soße haben viele Leute viele Fehler in Sachen Körper-"Kunst" gemacht. Weit über 150 Tattoo-Opfer hoffen in der Union-Halle darauf, von ihren Horror-Tattoos befreit zu werden. Wie kommt man eigentlich darauf, sich das Logo eines Radio-Senders auf den Allerwertesten tätowieren zu lassen?!

