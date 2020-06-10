Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stuttgart

sixxStaffel 1Folge 4vom 10.06.2020
Folge 4: Stuttgart

62 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12

Heute machen die Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark Station in Stuttgart. Die Jury ist diesmal von einer Horror-Tattoo Geschichte wirklich geschockt: Tamara hatte sich vor einigen Jahren über das Internet in einen jungen Mann verliebt. Monatelang haben sie gechattet und telefoniert. Vor dem ersten Treffen wollte der Unbekannte einen besonderen Liebesbeweis: Er schickte Tamara einen Text, den sie sich auf die Brust tätowieren lassen sollte ...

