How I Met Your Mother
Folge 18: Der Anständige
21 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Weil Ted immer noch keinen Anruf von Victoria erhalten hat, fährt er schließlich zu Robin. Er hofft und fürchtet zugleich, dass etwas zwischen ihnen laufen könnte. Nach langen Gesprächen mit Robin bei ihr zu Hause wird ihm jedoch klar, dass er mit ihr schlafen möchte. Plötzlich ruft Victoria auf seinem Handy an, und Robin hebt versehentlich ab. Nicht nur Victoria ist entsetzt, auch Robin ist verwirrt. Schließlich bittet sie Ted, nach Hause zu gehen.
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