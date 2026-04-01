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How I Met Your Mother

Nur zwei Monate

ProSiebenStaffel 1Folge 20vom 01.04.2026
Nur zwei Monate

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How I Met Your Mother

Folge 20: Nur zwei Monate

21 Min.Folge vom 01.04.2026

Lily und Marshall haben überraschenderweise einen Hochzeitstermin in zwei Monaten erhalten. Um die richtige Band auszusuchen, beschließt sie, mit Robin und Barney einen Schulball zu besuchen, zu dem Erwachsene eigentlich keinen Zutritt haben. Kurzerhand bitten die Frauen zwei Jungs, dass sie ihre Begleitung sein dürfen, und Barney gelangt als Maskottchen verkleidet zum Ball. Als Lily mit ihrem jungen Tanzpartner ins Gespräch kommt, hat sie plötzlich Zweifel an der Hochzeit.

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