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How I Met Your Mother

Eine nette Nutte

ProSiebenStaffel 1Folge 19vom 23.01.2024
Eine nette Nutte

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How I Met Your Mother

Folge 19: Eine nette Nutte

22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Robin soll eine Auszeichnung für eine journalistische Arbeit bekommen und lädt ihre Freunde zur offiziellen Feier ein. Weil sie jedoch immer noch wütend auf Ted ist, sucht sie sich eine andere Begleitung. Aber auch Ted ist auf der Suche nach einer Frau an seiner Seite, um Robin eifersüchtig zu machen. Weil er niemanden findet, schlägt Barney ihm vor, ein Mädchen von einem Escort-Service zu buchen. Ohne dass Ted überlegen kann, schleppt sein Freund auch schon die heiße Mary an.

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