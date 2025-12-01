How I Met Your Mother
Folge 21: Punktsieg
21 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6
Lily hatte schon wieder einen Traum, in dem sie Sex hat - allerdings nicht mit Marshall. Der ist neugierig, wer der Mann war, aber Lily rückt mit der Sprache nicht raus. Das lässt Marshall keine Ruhe ... Robin bekommt von ihrem Chef den Auftrag, vom Hubschrauber des Senders aus über die Wetterlage zu berichten. Plötzlich bekommt der Pilot einen Schlaganfall - mitten über New York und vor den Augen von Millionen Zuschauern ...
