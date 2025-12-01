Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Punktsieg

ProSiebenStaffel 7Folge 21vom 30.12.2025
Punktsieg

PunktsiegJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 21: Punktsieg

21 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6

Lily hatte schon wieder einen Traum, in dem sie Sex hat - allerdings nicht mit Marshall. Der ist neugierig, wer der Mann war, aber Lily rückt mit der Sprache nicht raus. Das lässt Marshall keine Ruhe ... Robin bekommt von ihrem Chef den Auftrag, vom Hubschrauber des Senders aus über die Wetterlage zu berichten. Plötzlich bekommt der Pilot einen Schlaganfall - mitten über New York und vor den Augen von Millionen Zuschauern ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 1 Staffeln und Folgen