How I Met Your Mother
Folge 24: Der Magier-Kodex (2)
21 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Ted hört auf Robins Rat und nimmt Kontakt zu seiner Ex-Freundin Victoria auf. Tatsächlich trifft sie sich mit ihm - allerdings erscheint sie im Brautkleid, da sie gleich vor den Altar treten wird. Wenig später macht Victoria ihm ein unmoralisches Angebot ... Indes starten Barney und Quinn zu ihrem ersten gemeinsamen Urlaub. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen werden sie aufgehalten, weil sich Barney weigert, eine verdächtige Schachtel zu öffnen - mit verheerenden Folgen.
