Marshall hat mittlerweile die Nachricht erhalten, dass bei Lily die Wehen eingesetzt haben. Er möchte so schnell wie möglich nach New York, um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein. Das gestaltet sich jedoch als ein schwieriges Unterfangen. Indes stehen Ted und Robin Lily bei und versuchen sie abzulenken. Lily gerät bald in Panik - zum einen werden die Wehen immer heftiger, zum anderen, weil Marshall immer noch nicht da ist. Stattdessen taucht ihr Vater Mickey auf ...
