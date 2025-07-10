Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 3: Manische Züge
42 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Die aufmerksamkeitssuchende Tinkerbell gibt ihrer Besitzerin keine Minute Frieden - nicht einmal beim Duschen. Graeme Hall will ihr helfen und geht der Sache auf den Grund. Auch Großmutter Tracey braucht Unterstützung, denn ihr Schäferhund Oakley kennt keine Grenzen und macht Wohnwagenurlaube mit der Familie schlichtweg unmöglich.
