Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 1: Ein Profischwimmer
41 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Graeme Hall hat alle Pfoten voll zu tun: Zwei Neufundländer vertreiben Dawn und Gordons Familie schon vor der Haustür. Ob sich das ändern lässt? Im Lake District sorgen sich John und Linda um Wasserratte Harris - seine Schwimmleidenschaft könnte ihn früher oder später in Gefahr bringen.
