Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Der stürmische Boxer

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 03.07.2025
Folge 2: Der stürmische Boxer

42 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Liane wollte ihrem Sohn Ben nach dem Verlust von Boxer Beau helfen und holte den neuen Vierbeiner Woody ins Haus. Doch der Versuch, sein gebrochenes Herz zu heilen, schlägt fehl: Der 11-Jährige fühlt sich von Woody schikaniert und kann nicht einmal mehr Freunde einladen, ohne dass alles im Chaos endet. Kann Graeme Hall helfen?

