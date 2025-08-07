Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Terror und Triebe

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 07.08.2025
Terror und Triebe

Folge 11: Terror und Triebe

41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6

Graeme taucht in drei neue Hundewelten hinein: Er trifft auf zwei Spaniels, die sich ständig in die Quere kommen und einfach nicht vertragen wollen. Ob Graeme eine Technik findet, die beiden zu Gehorsam zu erziehen? Außerdem lernt er den kräftigen Buddy kennen, der sehr wählerisch ist, wenn es um seine Gassi-Begleitung geht, während Terrier Ralph mit seinem frechen Verhalten Frauchens Partnersuche gehörig durcheinanderbringt.

SAT.1 GOLD
