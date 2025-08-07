Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 12: Schleckermäulche
42 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6
Graeme begegnet drei ungewöhnlichen Hunden: Ein französischer Bulldog stürzt sich ohne Angst auf Autos und den Fernseher, während ein quirliger Sprocker kaum aufhören kann, seine Besitzer und das neugeborene Baby zu belecken. Dazu kommt ein neugieriger Dobermann, der jede Tür im Haus öffnet und so die Privatsphäre seiner Familie regelmäßig stört. Ein bunter Einblick in chaotische, aber liebevolle Hundewelten.
