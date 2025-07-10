Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 4: Die Schnauzer-Gang
42 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Graeme trifft Rachel und Colin, die nach einem Umzug in eine neue Nachbarschaft mit ihren drei Deutschen Schnauzern zu kämpfen haben, was es schwer macht, neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem begegnet er Ruby, einem Retriever, der Angst vor harten Böden hat und diese partout nicht überqueren will. Kann Graeme helfen und beiden Familien den Alltag erleichtern?
