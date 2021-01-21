Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Braut in Handschellen

Braut in HandschellenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 49: Braut in Handschellen

44 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12

Der vermeintlich schönste Tag im Leben von Katarina Svenson entwickelt sich für sie zu einem wahren Alptraum. Sie bekommt pikante Fotos zugesteckt, auf denen eindeutig zu erkennen ist, dass ihr Verlobter Dimitri sie betrügt. Wutentbrannt konfrontiert die 24-Jährige den Bräutigam mit den Tatsachen und lässt die Hochzeit platzen. Nur Stunden später wird Dimitri erschlagen aufgefunden. Katarina ist die Hauptverdächtige ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen