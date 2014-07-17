Staffel 1Folge 62vom 17.07.2014
Kalter AbgangJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 62: Kalter Abgang
45 Min.Folge vom 17.07.2014Ab 12
Sexskandal im Sternehotel: Die 18-jährige Auszubildende Denise Beyer pflegt einen sehr speziellen Umgang mit den Gästen - sie prostituiert sich. Doch nach einer heißen Nacht mit einem ihrer "Kunden" wird dieser brutal ermordet. Jetzt ist Alexander Stephens ganzes Können gefragt - er muss herausfinden, was in der mysteriösen Sexnacht zwischen der 18-Jährigen und ihrem deutlich älteren Freier wirklich passiert ist.
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