Staffel 1Folge 76
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 76: Der Tod läuft mit
45 Min.Ab 12
Kurzstreckenläufer Kolja Sokolow hat jahrelang trainiert, um seinem großen Traum von der Landesmeisterschaft näher zu kommen - als der Traum in greifbarer Nähe ist, platz er! Sein Trainer Michael Kurz disqualifiziert den 17-Jährigen. Wutentbrannt schwört den Teenager Rache. Als wenige Stunden später tatsächlich die Leiche des Trainers gefunden wird, scheint es, als hätte Kolja seine Drohung wahr gemacht. Doch der junge Sportler bestreitet die Tat.
