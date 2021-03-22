Staffel 3Folge 53vom 22.03.2021
Folge 53: Anschlag auf Hold
45 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 12
Eine Frau irrt tagelang verletzt durch den Wald. Ihre Identität ist für alle ein Rätsel, denn sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nur, dass sie Alexander Hold sprechen möchte. Was der Richter noch nicht weiß: Er ist in großer Lebensgefahr, denn in Wirklichkeit verfolgt die Frau seit Monaten einen mörderischen Plan: Sie will Richter Alexander Hold töten ...
