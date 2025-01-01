Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles für die Liebe

Alles für die Liebe

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 68: Alles für die Liebe

45 Min.Ab 12

Der ex-kriminelle Adrian Bogen will aus Liebe zu seiner Freundin Caro ein besserer Mensch werden. Doch so sehr er sich auch bemüht - die ganze Welt scheint gegen ihn zu sein: Caros Vater will ihnen ihre Liebe verbieten, Adrian soll in einen Elektroladen eingebrochen sein und eine pflegbedürftige Frau bestohlen haben. Alexander Stephens kämpft zusammen mit Adrian um dessen große Liebe, sein ungeborenes Baby und die Wahrheit.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

