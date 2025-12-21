Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann, seine Freundin und ich

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 1: Mein Mann, seine Freundin und ich

44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Ellen Krüger steht vor den Scherben ihrer Ehe. Ihr Mann hat mit der 17 Jahre jüngeren Freundin ihres gemeinsamen Sohnes eine Affäre und will die Scheidung. Im Hause Krüger entbrennt ein Rosenkrieg und Ellen fährt schwere Geschütze auf. Alexander Stephens soll vermitteln, doch mit einer Hiobsbotschaft der ehemaligen Schwiegertochter in Spe gerät die Situation endgültig aus den Fugen.

